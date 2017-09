Overraskende negativt shoppingtall, men ingen krise ifølge økonom

Detaljomsetningen falt i august, mot økonomenes spådommer.

- I dag tidlig fikk vi tall for detaljomsetningen i august. Både vi og konsensus hadde lagt til grunn en marginal oppgang, på henholdsvis 0,1 og 0,2 prosent m/m, etter vekst på 0,5 prosent i juli. Fasit viste et fall på 0,6 prosent, skriver Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Markets´morgenrapport fredag.

Som figuren nederst viser har detaljomsetningen beveget seg ganske sidelengs siden hoppet i mai, på 1,5 prosent.

- Som kjent advarte vi tidlig mot å tro at skiftet i mai var starten på en tilsvarende sterk trend fremover. Og varehandelskontaktene i regionalt nettverk gir oss støtte i dette. Ifølge disse kontaktene må nemlig deler av denne oppgangen ses som en innhenting av en svak start på året preget av en mild vinter og kald vår. Varehandelsbedriftene har da lagt til grunn litt svakere vekst fremover. Når vi nå legger sammen de siste detaljomsetningstallene for (mesteparten) av tredje kvartal, peker disse i retning av en kvartalsvekst på 0,1 prosent it tredje kvartal, ned fra (vel) sterke 1,7 prosent i andre kvartal, skriver Gonsholt Hov.

Handelsbanken er ikke bekymret.

- Arbeidsmarkedet fortsetter å bedre seg gradvis, forbruket har tatt seg videre opp i år (selv om august-tallet skuffet), og i sum er stemningen blant norske husholdninger tilbake til nivåene fra før oljeprisfallet (se figuren under). Noen snarlig renteoppgang er heller ikke sikte. Dog har Norges Bank dristet seg til å fremskynde første renteheving til juni 2019, men det bør fremdeles være tid til å forberede seg, avrunder Gonsholt Hov.

