Overtent hus på Friheim i Stavanger

Det var fare for at ilden skal spre seg og politiet har iverksatt evakuering av nærliggende boliger, opplyser Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Ilden skal imidlertid nå være under kontroll, men naboer bes holde vinduene lukket for å holde røyken ute.

Den første meldingen om husbrannen på Friheim kom klokka 23.05. Et kvarter sender opplyste brannvesenet at huset er overtent.

- Samtlige nødetater rykket ut og huset sto i full fyr. Det ble tidlig klart at det ikke var folk i huset. Vi har vært i kontant med huseier, sier operasjonsleder Brit Randulff ved Sør-Vest politidistrikt til Nettavisen.

Hun sier at huset brenner fortsatt og at det er for tidlig å si noe om en mulig brannårsak.

