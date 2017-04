P4 og Radio Norge forsvinner fra FM-båndet i Midt-Norge fredag

ANNONSE

Slukkingen av FM-signalene er et ledd i innføringen av digital radio – dab – over hele landet. Fra fredag er all riksdekkende radio digital i denne regionen, melder Digitalradio Norge.

De mange lokalradioene, 189 radiostasjoner i alt, vil fortsette å sende på FM-båndet over hele landet, i første rekke fem år fram i tid.

NRK begynte å slukke sine FM-sendere i februar. Etter planen skal alle riksdekkende radiostasjoner ha gått over til dab innen utgangen av året.

Neste region ut er Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland, der NRK slukker sine FM-signaler 26. april. P4 og Radio Norge følger opp i samme område i juni.

