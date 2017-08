Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sleiker kristne fundamentalister oppetter ryggen, hevder pastorsønn Anders Torp.

Etter en opphetet radiodebatt beskyldte Listhaug KrF-leder Knut Arild Hareide for å «sleike imamer oppetter ryggen». Anders Torp, sønn av pinsepastor Jan-Åge Torp, sier til Klassekampen at han mener ministeren er dobbeltmoralsk.

– Det er fint at Frp er imot steining, som bortimot samtlige er, men hvorfor tar hun bare tak i umoralen i muslimske miljøer når umoral og ekstreme handlinger skjer rett foran nesa hennes i kristne miljøer? spør Torp.

Pastorsønnen har selv brutt med sin fortid i et bokstavtro kristent miljø.

– Listhaug sleiker Jan Hanvold, TV Visjon Norge og fundamentalister oppetter ryggen, mener Torp.

Avisen fikk ikke svar fra statsråden før saken gikk i trykken torsdag, men i en epost skriver hennes rådgiver Espen Teigen at «å ha rare meninger eller å tro på noe spesielt er noe helt annet enn religiøse ledere som støtter steining for utroskap og blasfemi eller drap på homofile. Hanvold sier og gjør mye rart, men jeg har ikke sett at han støtter drap på noen».

Han understreker at dersom Hanvold eller noen andre hadde gjort det, ville Listhaug vært den første til å kritisere.