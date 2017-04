Innvandringsminister Per Sandberg påpeker at Norge og Sverige alene har stått for omtrent halvparten av alle enslige barn som kom til Europa og han kaller stemmene i Ap som vil myke opp politikken for "naive".

Per Sandberg frykter asylliberalisering fra Ap

Innvandringsminister Per Sandberg sier det vil få "dramatiske" følger for Norge om Ap får gjennomslag for opphold for flere enslige mindreårige asylsøkere.