Per Sundnes kastet ut av Eurovision-jury

Ifølge den irske avisen Independent har Melodi Grand Prix-ekspert Per Sundnes blitt kastet ut av den norske fagjuryen fordi han skal ha brutt juryreglene til Eurovision Song Contest.

Regelbruddet skal ha skjedd da Sundnes uttalte at Irland har mistet grepet som Eurovision-nasjon da han gjestet NRK-programmet «Adresse Kiev», melder VG.

- Brudd på juryreglene

For dette klaget Irland Sundnes og den norske fagjuryen inn for European Broadcasting Union (EBU).

Independent viser til en uttalelse fra Eurovision i artikkelen om at Sundnes ikke lenger er med i den norske juryen:

- Per Sundnes, som var en del av den norske juryen, har blitt erstattet med Erland Bakke etter brudd på juryreglene.

Grunnen til at den irske delegasjonen klaget til EBU skal ha vært at Sundnes i «Adresse Kiev» snakket negativt om det irske bidraget til konkurransen, og at han på den måten flagget sitt synspunkt om bidragene før artistene hadde opptrådt.

- Rettferdig

Leder for den irske delegasjonen, Michael Kealy, er fornøyd med at de ble hørt, og at Sundnes nå er ute av juryen.

- Det er rettferdig at hver sang i Eurovision blir bedømt på bakgrunn av framførelsen på kvelden det gjelder.

Til VG skriver Sundnes i en tekstmelding at han har fått med seg at han ikke lenger er i juryen.

- Jeg vet ikke noe om de jurygreien, bare at jeg ikke er med. Det var egentlig ikke overraskende. Det samme skjedde i Sverige med den svenske fagjuryen.

