Person er skutt i Larvik

- Vi fikk melding om skytingen klokken 2.30. Den skjedde i et leilighetsbygg, og vi undersøker nå åstedet, opplyser operasjonsleder Kjetil Indahl i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

- En mann er sendt til sykehus i Tønsberg med skader, mens vi har pågrepet en person som vi mistenker står bak dette, sier Indahl. Til NRK sier han at de søker videre etter aktuelle gjerningspersoner og at de ikke kan utelukke at flere kan ha vært involvert.

Indahl sier det er for tidlig å si om de involverte er kjent av politiet fra før.

- Det jeg kan si er at det er snakk om to unge menn.

Han kjenner ikke til skadeomfanget for mannen som er skutt og vil ikke si om politiet har kontroll på våpenet som er brukt.

- Det er fortsatt veldig tidlig, og vi holder på med våre undersøkelser. Det inkluderer å sjekke de involverte personene nærmere og å gjennomsøke leilighetskomplekset der dette skjedde, forklarer operasjonslederen.