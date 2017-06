Personlige bilskilt skaper trøbbel for Vegvesenet

ANNONSE

Saken oppdateres.

Nettsidene har vært nede siden klokken 11.00. Problemene oppstod samtidig som at Statens Vegvesen åpnet opp for bestilling av personlige bilskilt.

– Vi opplever driftsustabilitet som følge av stor pågang på siden vår. Det har naturligvis sammenheng med at vi åpnet for søke på personlige bilskilt, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Vegvesenet til Nettavisen.

Fra torsdag 15. juni klokken 11 kan man søke om å få tildelt slike kjennemerker på vegvesen.no.

- Vi er noe overasket over den store trafikken, sier han.

Han understreker at siden ikke er nede, men at enkelte kan slite med å komme inn som følge av den store trafikken.

- Det betyr at noen kommer inn og andre ikke. Det jobbes nå frenetisk for å få dette opp og stå igjen, sier Vinje.

Søknadene til personlige bilskilt fungerer etter «første mann til mølla»-prinsippet, der den som først får sendt inn søknaden om bilskiltet, får det tildelt. Det betyr at problemene på nettsidene kan føre til at enkelte personer går glipp av det skiltet de egentlig ønsker seg.

- Det ville være synd dersom denne ustabiliteten fører til at noen går glipp av det skiltet de ønsker seg. Samtidig er det ikke så lett å gjøre det på noen annen måte, sier Vinje.

Les mer her: Snart kan du bestille personlige bilskilt

Biler som innvilges personlig kjennemerke, vil fortsatt være tilknyttet et vanlig kjennemerke, blant annet av hensyn til toll og avgiftsberegning og eventuell bruk i utlandet.

NYE SKILTER: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) holdt pressetreff om personlige bilskilt på Risløkka trafikkstasjon i Oslo mandag.

Det er visse begrensninger i retten til å velge tegnkombinasjon på personlig kjennemerke, blant annet for å unngå tegn­kombinasjoner som er støtende eller til ulempe for noen, for eksempel på grunn av misbruk av firmanavn. Det er bileieren som er ansvarlig for at den valgte tegn­kombinasjonen er i orden i den sammenheng.

Det kan være vanskelig med automatisk avlesning av personlige kjennemerker. Det er derfor satt et krav om bombrikke ved bruk av slike kjennemerker.