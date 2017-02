Peru ber Trump utlevere ekspresident

ANNONSE

Toledo er antatt å befinne seg i USA, og Peru har utstedt arrestordre på ham etter mistanker om korrupsjon. Han er anklaget for å ha mottatt nærmere 166 millioner kroner mens han var Perus president i perioden 2001 til 2006.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Andina ba Kuczynski om en utlevering i en telefonsamtale med Trump, men ifølge en utskrift Det hvite hus har publisert fra samtalen, nevnte ikke partene Toledo. I stedet snakket de om den «humanitære situasjonen» og behovet for demokratisk ledelse i Vesten.

Toledo er ettersøkt av Interpol og det er utlyst en dusør på 30.000 dollar for utlevering av ham.

Påtalemyndigheten vil ha Toledo i varetekt i 18 måneder mens mistanken om at han har mottatt bestikkelser fra skandalefirmaet Odebrecht etterforskes. Odebrecht har allerede erkjent å ha delt ut over 240 millioner kroner til Toledo og hans to etterfølgere.