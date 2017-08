Petter Stordalen tjente fett på hotellene sine i 2016, men god søvn kostet han nesten hele overskuddet.

En rådyr fastrenteavvtale på hotellkongens konserngjeld på 11,3 milliarder kroner kostet hele 400 millioner i tap i 2016. Det skriver Finansavisen onsdag.

Selve hotelldriften går heldigvis så det suser. Stordalen kan notere et driftsresultat på 450 millioner kroner i holdingselskapet Strawberry Holding og er driftsresultat på 385 millioner kroner i toppselskapet Strawberry Fields, skriver Finansavisen videre.

Rent teknisk inngikk Stordalen swapavtaler for å sikre gjelden mot renteoppgang. Ettersom renten sank i fjor ble prisen for rentesikringen skyhøy. Rentetapet på 400 milloner reduserte overskuddet i Strawberry Holding til 152 millioner kroner. Men Stordalen er like blid.

- Jeg ser ikke på swapene som tap. Det er en forsikring mot fremtidig renteoppgang. Jeg betaler for å sove godt om natten, sier Stordalen blant annet til Finansavisen og sammenligner det med vanlige folk som har valget mellom flytende eller fast rente ved boligkjøp.