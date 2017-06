ANNONSE

Den 68 år gamle Labour-lederen Jeremy Corbyn hadde all grunn til å juble fredag morgen etter å ha gjort et langt bedre valg enn forventet.

Men under feiringen skjedde det noe pinlig da Corbyn skulle gi en «high five» til partikollega Emily Thornberry.

Det startet med at de to klemmer og peker på hverandre. Corbyn misforstår og går inn for en «high five» idet hun snur seg til den andre siden.

Treffer henne på brystet

Istedenfor å treffe håndflaten til Thornberry, bommer Corbyn og treffer henne på brystet.

Seansen ble filmet, og videoen er spredd på sosiale medier. De store britiske mediene har også omtalt den mislykkede high five-seansen.

Jeremy Corbyn's botched high FIVE... funniest thing you will see in a while. pic.twitter.com/UKAfUf6Dwv — James Smart (@jamessmat) June 9, 2017

Danner regjering

Fredag ettermiddag var Theresa May hos dronning Elizabeth i Buckingham Palace for å få det formelle oppdraget med å danne regjering. Etter møtet holdt hun en kort redegjørelse utenfor Downing Street 10.

Hun kommenterte ikke valgresultatet, men bekreftet at De konservative vil samarbeide med det nordirske unionistpartiet DUP for å få flertall for sin politikk. May omtalte forholdet mellom de to partiene som «sterkt».

- Jeg vil nå danne en regjering som kan føre Storbritannia framover på dette kritiske tidspunktet for landet vårt, sa May, og trakk fram de forestående brexit-forhandlingene.

Hun lovet å holde seg til timeplanen og sa at samtalene begynner om ti dager.