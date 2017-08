Plan om manngard etter savnet kvinne i Finnmark

En kvinne i 50-årene er meldt savnet på Sørøya i Finnmark etter at hun ikke kom tilbake som avtalt lørdag. Politiet ber for samle seg for å gå manngard.

Ifølge NRK var kvinnen på tur med to venninner fra Sørvær til Nordsandfjorden, men bestemte seg for å snu ved 19.30-tiden lørdag. Politiet ble kontaktet ved 0.30-tiden etter at hun ikke kom tilbake som avtalt.

Natt til søndag deltok blant andre Norsk Folkehjelp og lokale kjentfolk i aksjonen, som også har omfattet to redningsskøyter. Røde Kors kom med i arbeidet søndag.

Via Twitter ber Vestfinnmark politidistrikt frivillige melde seg for å delta i søket.

– Vi ønsker å få fleste mulig folk til å delta i et søk på bakken, altså gå manngard, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Johnsen til NRK.

Den savnede kvinnen betegnes som fjellvant og godt kledd. Hun er 1,50 meter høy og opprinnelig fra Korea, har sort hår og var kledd i sort bukse og blå jakke, samt at hun hadde en blå ryggsekk.

