ANNONSE

Politiadvokaten besluttet en pågripelse til tross for at det ikke forelå rettslig grunnlag. Saken havnet derfor hos Spesialenheten for politisaker, som først henla saken.

Riksadvokaten var imidlertid uenig, og saken ble gjenopptatt av Spesialenheten. Politiadvokaten fikk dermed en bot på 10.000 kroner for grov uforstand i tjenesten.

Mannen i 40-årene, som da jobbet ved et politidistrikt på Østlandet, vedtok ikke boten og saken endte i retten.

Les også: Spesialenheten henlegger narkosak mot Oslo-politiet

I tingretten ble boten redusert til 1000 kroner, men politiadvokaten var ikke fornøyd og anket dommen til lagmannsretten. Nå er altså politiadvokaten frikjent.

Mannen jobber i dag ikke som politiadvokat, men er fortsatt ansatt i politiet. Han ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen.

Det er uklart hvorvidt Riksadvokaten anker avgjørelsen.

Les også: Mann brakk beinet i politipåkjørsel i Trondheim

Her kan du tipse Nettavisens journalist på E-post, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.