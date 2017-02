Politiadvokat slått ned av tiltalt i retten

ANNONSE

Det er operasjonssentralen i Søndre Buskerud som melder dette på Twitter.

«Patruljen rykket ut til Drammen tingrett, hvor en politiadvokat akkurat ble slått ned av en tiltalt. Politiadvokat til legevakt», skriver politiet.

Saken oppdateres.

Politiadvokaten skal ikke være alvorlig skadet, og tiltalte er nå pågrepet og fraktet til arresten i Drammen.

Politiet mottok meldingen klokken 10.15.

– Det var et normalt rettsmøte hvor denne personen var tiltalt. Han sitter for tiden i varetekt, og hadde med arrestforvarere på stedet. Han skal angivelig helt plutselig rykket over bordet og slått til politiadvokaten, slik at hun måtte på legevakten, sier operasjonsleder Trond-Egil Groth ved Søndre Buskerud politidistrikt til Nettavisen.

Mannen er en kjenning av politiet, og han flere voldssaker på seg fra før, opplyser Groth.

– Var sikkerheten god nok under denne rettssaken?

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Det må vi komme tilbake til når vi har fått på det rene hva som skjedde, fortsetter Groth.

– Hvor er tilstanden til fornærmede?

– Hun er oppgående og skal ikke være alvorlig skadd, sier operasjonlederen.

Politiet vil nå foreta avhør av vitner i saken.

