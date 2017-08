Politiaksjon i Akershus

Store bevæpnede politistyrker og politihelikopteret er i lufta.

(Romerikes Blad): SISTE: Like før klokka 10 skriver politiet på Twitter at det er snakk om en alvorlig hendelse som foreløpig er uavklart.

Politiet har varslet at de kommer med en pressemelding klokka 10.

Mandag morgen befinner det seg store politistyrker i Feiring i Eidsvoll. Tungt bevæpnet politi er på bakken og politihelikopteret henger i lufta.

– Jeg blir nesten satt ut av dette

Et vitne Romerikes Blad har snakket med forteller at det pågår en eller annen aksjon i området.

– Jeg har sett fem-seks politibiler og politibetjenter med automatgevær. Politihelikopteret henger i lufta og ser ut til å lete etter noen. Jeg blir nesten satt ut av dette, sier en mann i bygda til rb.no.

Etter det RB kjenner til er flere politibiler sendt fra Innlandet politidistrikt til Romerike for bistand. Flere politibiler er også observert i området. Det er også observert det som kan være ressurser fra beredskapstroppen på vei nordover på E6. Dette er ikke bekreftet av politiet.

RB har vært i kontakt med lensmann Jan Vidar Karlsen ved Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor. Han sier politiet foreløpig ikke kan uttale seg om hva som foregår i området. Politioverbetjent Espen Sandvold ved samme lensmannskontor sier til RB at det har skjedd en hendelse, men sier som lensmannen at de ennå ikke vil uttale seg.

Bevæpnet politi på jordet

RB-fotograf Remi Presttun er på stedet og forteller at politiet har sperret av et større område.

– Det er så mange politifolk her at jeg klarer ikke å telle dem. Hundepatruljen er ute og går søk, sier Presttun til rb.no.

RB-journalist Thor Fremmerlid har snakket med politiets innsatsleder, Marit Furuseth, hun henviser kun til pressemeldingen som skal komme klokka 10.

– Politiet er nå i gang med å sperre av et hus. Jeg kan se bevæpnet politi som står stasjonert ute på et jorde her. Det ser ut til at de forholder seg i ro, sier Fremmerlid.

Klokka 09.11 ankom krimteknikere stedet.

