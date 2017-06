Politianmelder tidligere dommerfullmektig

ANNONSE

Domstoladministrasjonens styre har besluttet å politianmelde en tidligere dommerfullmektig for forfalskning av vitnemål.

Det skriver domstoladministrasjonen i en pressemelding.

For om lag syv år siden fikk jobb som dommerfullmektig ved en tingrett. Et antatt forfalsket vitnemål fra Universitetet i Bergen skal ha blitt brukt da vedkommende søkte og fikk stillingen.

– At en person begår straffbare handlinger for å komme inn i en dømmende stilling, er svært alvorlig for tilliten til domstolene. Handlingen viser også at dette er en person uten den nødvendige integritet for å fungere i en dømmende stilling, sier direktør Sven Marius Urke.



Han legger til at da den tidligere dommerfullmektigen likevel oppfylte de formelle kravene, antas ikke en eventuelt fellende dom å ha konsekvenser for de avgjørelser dommerfullmektigen har truffet.

