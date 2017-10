Politidirektoratet skal utrede om norsk politi bør utstyres med elektrosjokkvåpen. Amnesty tror det kan bli problematisk.

En konseptutredning om dette blir mest sannsynlig iverksatt før utgangen av året, får Dagsavisen opplyst.

Politi i en rekke land er allerede utstyrt med elektrosjokkvåpen. I Sverige skal det gjennomføres en prøveordning i 2018 og 2019 som innebærer at rundt 400 polititjenestemenn skal utstyres med dette, ifølge Politiforum.

I Finland er politiet allerede utstyrt med denne typen våpen, opplyser politiske rådgiver Gerald Kador Folkvord i Amnesty International i Norge.

– Elektrosjokkvåpen påfører ekstrem smerte og kan være veldig farlige. De kan påføre skade og føre til døden. I USA er det mange som dør av elektrosjokkvåpen fordi politiet ofte ikke er skolert i bruken av dem, og derfor bruker dem feil, forteller Gerald Kador Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty International til Dagsavisen.

Av en ny rapport fra Amnesty International, går det dessuten fram at elektrosjokkvåpen bevisst blir brukt i forbindelse med tortur. Et eksempel som nevnes er italiensk politis bruk av slike våpen for å få flyktninger og immigranter til å avgi fingeravtrykk.

