Politiet: - Vi må få øynene opp for den kriminaliteten som foregår i Romania

OSLO (Nettavisen, NTB): - Det er på tide at samfunnet får øynene opp for den kriminaliteten som foregår i Romania. Barn giftes bort i ung alder, de blir seksuelt utnyttet, de tas ut av skolen, foreldre reiser fra barna sine og overlater dem til besteforeldre. Vi er nødt til å hjelpe personene i Romania. Vi løser ingen problemer ved å gi dem penger her.

Det var budskapet fra Linda Ervik, fagleder menneskehandel ved Vest politidistrikt, i Debatten på NRK torsdag kveld. Temaet for debatten var NRK Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet».

I dokumentaren hadde NRK-teamet fulgt en gruppe rumenere i Bergen. De kunne blant annet dokumentere hvordan personene som var involvert i tigging i Bergen skrøt av store inntekter i Norge på sosiale medier. NRK viste også rumenske kvinner på gata i Bergen og bakmenn som fulgte med.

Fafo: Ikke vanlig med bakmenn

I Debatten torsdag sa Fafo-forsker Anne Brit Djuve at det store flertallet av rumenske tiggere på gata i Oslo er fattige mennesker som tjener relativt lite penger som de sender hjem og at det ikke er vanlig at disse tiggerne har bakmenn som tar en stor del av inntekten. Samtidig underslår hun ikke at det finnes kriminelle nettverk i dette miljøet.

Politiet: Skalkeskjul

Politiets talskvinne i debatten, Linda Ervik, gjorde det klart at tiggevirksomheten etter politiets mening ofte er et skalkeskjul for kriminell virksomhet, selv om det ikke alltid er tilfelle.

Hun understreket at ofrene like gjerne kan være de som sitter på gata og tigger som de som er blitt frastjålet penger på bussen.

Justisminister: Ber kommunen ta grep

Etter visning av dokumentaren «Lykkelandet» ber justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) lokalpolitikere ta saken i egne hender og innføre tiggeforbud i sine kommuner.

- Det beste hadde vært en nasjonalt forbud. Men når det enn så lenge ikke er flertall for dette på Stortinget, er min klare oppfordring at man lokalt tar tak i dette og fremmer vedtak om å forby tigging i de største byene, sier justisminister Per-Willy Amundsen til NRK.

Rumenere i Bergen fikk torsdag se NRK-dokumentaren «Lykkelandet» i Bergen. De reagerer sterkt på fremstillingen av tiggere i dokumentaren.

- Jeg tigger for å overleve, men nå er jeg redd for å bli utsatt for vold og trakassering, sier rumenske Calin Stela til NRK etter å ha sett dokumentaren.

Hun sier hun ikke har fått en eneste mynt i koppen sin av bergenserne etter at dokumentaren ble vist.

