Politiet advarer foreldre: - Å si dette kan få ødeleggende konsekvenser for barn

Ber foreldre om å ikke skremme barna om at «politiet kommer og tar deg».

«Hvis du ikke bruker bilbelte, så kommer politiet og tar deg.»

Høres dette kjent ut? Veldig mange foreldre vil nok kjenne seg igjen i denne ordlyden, som kan være fristende å ty til for å sørge for at barnet ditt sitter trygt i bilen.

Men nå advarer politibetjent Emil Kågström i politiet i Lappland i Sverige mot å si akkurat slike ting. I et Facebook-innlegg, først omtalt av P4, skriver han følgende:

«Ta på deg bilbeltet, ellers kommer politiet og tar deg.» «Spis opp grønnsakene dine, ellers kommer politiet og forteller deg det.» Eller når man patruljerer i byen og hører en forelder si til sitt 6-årige barn: «oppfør deg nå, hvis ikke kommer politiet.» NEI, NEI, NEI. Vi tar ikke barn for at de tar av seg bilbeltet, og vi tvinger ikke barn til å spise opp grønnsakene sine,» skriver Kågström på Facebook.

Kågström ønsker å advare foreldre mot dette fordi han tror det kan gi barna et feilaktig og negativt inntrykk av politiet. Gir man barna et inntrykk av at «politiet kommer og tar deg», kan barna fort bli redde for politiet. Han gir et eksempel:

«Et barn går seg vill i skogen. Politiet blir tilkalt og legger opp arbeidet med å forsøke å finne barnet. Når barnet da hører eller ser at politiet leter i skogen, blir barnet redd og tror politiet er sint på barnet og at barnet kan ha gjort noe galt. Dette kan da føre til at barnet gjemmer seg for politiet og dermed går seg enda mer vill og blir vanskeligere å finne,» skriver Kågström.

Et annet eksempel er at barnet blir utsatt for et lovbrudd og må sitte i avhør hos politiet. Hvis barnet da er redd for politiet, vil barnet også oppleve det som vanskelig å skulle fortelle åpent om det som har skjedd.

I stedet for å spre frykt, ønsker Kågström at foreldre skal lære barna om det politiet faktisk er her for: Å skape trygghet.

