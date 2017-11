Politiet advarer om svært glatte veier

Flere ulykker på veien lørdag morgen.

Det meldes om svært glatte veier flere steder i landet lørdag morgen og formiddag.

På E18 i Telemark advarer politiet bilister om at det er glatt. Meldingen kommer etter at en bil kjørte av veien ved Gjerdemyra i Kragerø like før klokka ni lørdag morgen, skriver Telemarksavisa.

Temperaturen har ligger rundt null grader, noe som gjør at det kan være glatt mange steder.

Glatte veier der du er? Tips Nettavisens journalist her!

I Troms har et vogntog og en bil kjørt av veien på E8 i Skibotndalen. Politiet opplyser på Twitter at det er svært glatt på stedet, og at de har bedt om at veien strøs.

En tipser sier til avisa Nordlys at det er veldig glatte veier flere steder i Midt-Troms.

Også i Oslo og Akershus meldes det om at det er glatt for både fotgjengere og bilister.

Vi og brann er på tur til stedet.

Det er svært glatt på stedet. VTS er anmodet om strøing https://t.co/w6ORlEjRkb — Troms politidistrikt (@polititroms) November 4, 2017

E18- Kragerø v/ Gjerdemyra: bil som har kjørt ut og truffet en lyktestolpe. En person i bilen, fører ute. Det er veldig glatt på stedet. — Politiet Telemark (@polititelemark) November 4, 2017

Mest sett siste uken