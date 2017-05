Politiet avbryter bondeblokade i Vestby

ANNONSE

Politiet er til stede på flere av aksjonsstedene. På Jessheim har politiet på Romerike fått flere klager på traktorer som hindrer trafikken og gjør at folk ikke kommer seg på jobb. I Vestby i Akershus så politiet seg nødt til å avbryte aksjonen ved ASKOs hovedlager.

– Bønder aksjonerer på ASKO og politiet er på stedet. De pålegges å avbryte aksjonen, opplyser Øst politidistrikt på Twitter.

Samme politidistrikt forteller at de har mottatt klager på bønder som aksjonerer i Snipetjernveien og Regnbueveien på Langhus.

25 steder

Like før klokken 6 dukket de aksjonerende bøndene opp med sine traktorer ved ASKOs grossistlager på Kalbakken. I det fuktige tåkehavet var flere titalls bønder på plass med fire traktorer som de hadde parkert utenfor portene.

Traktorene er parkert slik at trafikken kan kjøre forbi. ASKOs lastebiler får kjøre inn til lasterampene, men ingen får kjøre ut igjen av området. En bil kom seg imidlertid ut igjen, men bøndene hadde forsikret seg om at bilen var tom.

– Vi er rundt 50 stykker her på Kalbakken og aksjonerer på 25 steder i hele Norge for å ramme de tre store dagligvarekjedene, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til NTB.

Tine får kjøre

Han forteller at Tines lastebiler får kjøre, ettersom det er dagligvarekjedene de ønsker å ramme med aksjonen. Det er uvisst hvor lenge de kommer til å holde aksjonen gående.

Mellom 200 og 300 bønder hadde planlagt å blokkere utkjøringen av varer fra Norgesgruppen, Coop og Remas grossistlagre over store deler av landet fredag morgen. Blokadene er en protest mot landbruksoppgjøret, der det tirsdag ble brudd i forhandlingene mellom regjeringen og bøndene.

– Vi vil synliggjøre at norsk mat ikke er en selvfølge, sa Bartnes til NTB torsdag kveld.

Færre matvarer i butikkene

Torsdag aksjonerte bønder langs veier og i butikker landet over, men fredag trappes altså aksjonen opp. Konsekvensen blir færre matvarer i butikkhyllene.

– Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne, men vi må si klart ifra om konsekvensene av at regjeringen ikke vil satse på et jordbruk over hele landet. Det er en politikk som kan ramme forbrukerens ønsker om trygg kvalitetsmat, sier Bartnes.

– Vi har et godt grunnlag å gjennomføre aksjonen på, og organisasjonen er godt rigget for å gjennomføre aksjonen. Medlemmene våre er frustrerte over at vi ikke fikk til et forhandlingsresultat, sier bondelagslederen.

– Rammer forbrukerne

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp), som satt på motsatt side av bordet da forhandlingene brøt sammen, advarer imidlertid om at aksjonen i hovedsak vil gå utover forbrukerne.

– Jeg registrerer at bønder som har takket nei til høyere inntektsvekst enn andre grupper, nå setter i verk aksjoner som kan ramme vanlige folks tilgang til mat, sa Dale til NTB torsdag. Han mener bøndene rammer de samme innbyggerne som de vil sende skatteregningen for sine inntektskrav til.

– Det er en tydelig markering fra Bondelaget mot staten. Vi tar ikke noe standpunkt til det saken dreier seg om, sier kommunikasjonsdirektør Per Roskifte i Norgesgruppen.

