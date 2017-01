Nilofer Naseri ble kvalt og knivstukket i sin leilighet i Melhus sentrum høsten 2015. Den 29 år gamle ektemannen ble dømt til 13 års fengsel for drapet. Naseri anmeldte ektemannen for vold og trusler i juni 2015, og hun anmeldte ham igjen for trusler bare timer før hun ble drept. Foto: Ned Alley (NTB scanpix)

Politiet beklager dårlig arbeid etter Melhus-drapet, men slipper straff

Spesialenheten for politisaker kommer med hard kritikk av både politidistriktet og flere tjenestemenn i kjølvannet av drapet på Nilofer Naseri (27) i september 2015. Politimesteren i Trøndelag beklager.