"Patruljen på stedet hører allsang med Queen. Sangerne sier «Don't stop me now», men nabolaget må få fred», tvitret politiet i byen natt til fredag.

For en festglad gjeng på Ila midt i Trondheim begynte helgen litt tidligere enn for naboene, som kontaktet politiet og klaget på at allsang holdt dem våkne. Politiet rykket ut i 3-tiden natt til fredag for å stoppe bråket.

Det roet seg tydeligvis ned etter Twitter-meldinger der politiet viste inngående kjennskap til Queen-katalogen med referanser til at naboene var «i ferd med å bli Slightly mad», fulgt opp med følgende:

«Patruljen synes heller ikke det fremstår som A kind om magic. Ingen grunn til å kreve at The show must go on. Bohemian Rhapsody utgår!».

