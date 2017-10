Politiet etterlyser hjelp etter funn av død mann

Neste to måneder etter at en død mann ble funnet i skogen ved Hunn kirke i Gjøvik ber politiet om hjelp til å identifisere ham.

Politiet fant ingen papirer som kunne forklare identiteten til mannen som ble funnet i skogen i Gjøvik den 20. august. Det er ingenting som tilsier at mannen har vært utsatt for noe kriminelt, men politiet må forsøke å finne ut hvem det kan være slik at pårørende kan varsles, skriver politiet i en pressemelding ifølge Gudbrandsdølen Dagningen.

– Politiet har en formening om at mannen er av utenlandsk opprinnelse, står det i meldingen.

Mannen er mellom 40–60 år, om lag 170 centimeter høy og veier 95 kilo. Han hadde svarte sko, brungrønn bukse, skjorte under en mørkeblå V-genser, grå- eller beige ytterjakke og grå sixpence da han ble funnet.

Politiet har en formening om at mannen er av utenlandsk opprinnelse.

(©NTB)

Mest sett siste uken