Politiet: Fem angripere drept i nytt terrorangrep sør for Barcelona

Fem angripere er drept i en skuddveksling sør for Barcelona, opplyser politiet, som sier de har rykket ut mot et nytt terrorangrep.

– Vi jobber ut fra en teori om at det er snakk om et nytt angrep. Vi har skutt de antatte gjerningsmennene, opplyser katalansk politi på Twitter.

Ifølge radiostasjonen Cadena SER forsøkte flere personer å kopiere torsdagens angrep i Barcelona og kjøre en varebil inn på en gågate i byen Cambrils. Bilen veltet, og personene som befant seg i den ble skutt. Alle de fem angriperne er drept, opplyser en talskvinne i politiet til BBC.

Politiet opplyser at de antatte gjerningsmennene bak angrepet hadde bombebelter og skytevåpen, melder Cadena SER.

Fakta: Terrorangrepene i Spania

Spania ble torsdag og natt til fredag utsatt for to varebilangrep i byene Barcelona og Cambrils. * Ved 17-tiden torsdag kjørte en varebil inn i folkemengden på hovedgaten Las Ramblas i Barcelona i Spania. * Om kvelden bekrefter myndighetene i Catalonia at 13 personer er drept og 80 er skadd. * To personer er pågrepet, men den antatte sjåføren er på frifot. I tillegg skal en person være skutt og drept av politiet. * IS hevder å stå bak angrepet. * Ved 1.30-tiden fredag opplyser politiet at de er i gang med en aksjon mot et mulig terrorangrep i Cambrils, omtrent 100 kilometer sørvest for Barcelona. * Senere blir det bekreftet at fem personer ble skutt av politiet etter å ha forsøkt å kopiere angrepet i Barcelona. Fire av dem ble drept. * Seks personer, inkludert en politimann ble skadd i angrepet. * Politiet undersøker om gjerningsmennene i Cambrils hadde bombebelter på seg. De jobber ut fra en teori om at det er en sammenheng mellom de to angrepene. * En eksplosjon rundt 200 kilometer sørvest for Barcelona settes også i sammenheng med angrepet i Barcelona. Beboerne mistenkes for å ha forsøke å lage en bombe med gassflasker. * Utenriksdepartementet har ingen indikasjoner på at nordmenn er rammet av terrorangrepene. * Det er minst 18 nasjonaliteter blant de drepte og sårede.

Minst fem personer skal ha blitt skadde i angrepet i byen Cambrils, to av dem alvorlig. Politiet har bedt folk hold seg innendørs i forbindelse med politiaksjonen og ikke utsette seg for fare. De oppfordrer også til å følge pålegg fra tjenestemenn.

Cambrils ligger rundt ti mil sørvest for Barcelona, der minst 13 mennesker ble drept i et lastebilangrep torsdag. Politiet etterforsker om det er noen sammenheng mellom angrepene.

Politiet knytter også en eksplosjon i et hus om lag 20 mil sørvest for Barcelona til torsdagens angrep. Beboerne i huset mistenkes for å ha forsøkt å konstruere en bombe ved hjelp av gassflasker.

13 personer ble drept da en varebil ble brukt i et angrep på Las Ramblas i Barcelona. Senere ble fem gjerningsmenn drept i et lignende angrep lenger sør.

Rundt 80 personer ble skadd i angrepet i Las Ramblas. For flere av dem er skadene alvorlige, og antall dødsofre kan stige. Det var minst 18 nasjonaliteter blant dem som ble rammet. Utenriksdepartementet har ingen opplysninger som tyder på at det er nordmenn blant dem.

En varebil kjørte inn i en folkemengde på turistgaten Las Ramblas i Barcelona torsdag.

To personer er pågrepet etter det myndighetene betegner som et terrorangrep, men sjåføren er fortsatt på frifot. I tillegg skal en person være skutt og drept av politiet.

En av de pågrepne er fra den spanske enklaven Melilla ved kysten av Marokko, mens den andre er marokkaner.

IS tar ansvaret



Ekstremistgruppen IS hevder angrepet ble utført av «Den islamske stats soldater» som svar på en oppfordring om å ramme land som kjemper mot IS i Syria og Irak. Politiet beskriver hendelsen som «et terrorangrep der hensikten var å drepe så mange mennesker som mulig».

Folk flyktet fra Barcelonas gater etter terrorangrepet torsdag.

Internasjonal fordømmelse



Mens internasjonale ledere uttrykte sin fordømmelse mot terrorhandlingen og sin sympati med ofrene, Barcelona og Spania, reiste Spanias statsminister til byen. Hele Spania står sammen med ofrene og deres familier, sa Mariano Rajoy etter det han beskrev som et jihadistangrep.

- Spania og ikke minst Barcelona skal vite at vi står sammen med de andre byene som har opplevd det samme som oss. Men dette er ikke bare et uttrykk for felles sorg. Vi står også sammen i kampen for frihet og demokrati, sa Rajoy på en pressekonferanse i Barcelona torsdag kveld. Han viste til andre terrorrammede byer som London og Paris.