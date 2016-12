En gjerningsmann skal ha flyktet i skogen ved boligen, og politiet søker etter mannen med helikopter, skriver Aftonbladet. Foto: Skjermbilde (Google Maps)

Politiet jager gjerningsmann etter dobbeltdrap i Sverige

Politiet i Sverige har igangsatt søk etter en mistenkt gjerningsmann etter at en mann og en kvinne ble funnet døde i et hus nord for Hudiksvall.