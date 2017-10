Politiet leter etter to menn etter anmeldt overfallsvoldtekt i Stavanger

Politiet i Stavanger leter etter to menn etter en anmeldt overfallsvoldtekt i byen natt til søndag.

– Kvinnen snakket med forbipasserende både før og etter hendelsen, og politiet ønsker kontakt med disse, sier politijurist Marita Hagen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Også andre som kan ha opplysninger om det som har skjedd, bes kontakte politiet. Ingen er så langt pågrepet i saken.

– Vi vet at flere kvinner hjalp fornærmede bort til en taxi, sier politiadvokat Stian Eskeland til Stavanger Aftenbladet.

Politiet ønsker å kartlegge bevegelsene i nærområdet mellom klokken 1.30 og 4.30. Voldtekten skal ha skjedd i et smau opp fra Øvre Holmegate.

Politiet opplyser at det er minst to gjerningspersoner, og kvinnen selv har gitt signalement på disse to.

– Etter hvert kan det godt tenkes at vi går ut med signalement, men ikke nå. Nå går vi bredt ut fordi en aldri på forhånd kan vite hvilken informasjon som kan være relevant i en slik sak, sier politiadvokaten.

(©NTB)

Mest sett siste uken