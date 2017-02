ANNONSE

Tidligere i uken ble det kjent at siktelsen mot advokaten er utvidet til også å gjelde drapsforbund. Så langt er det ikke kjent hvem den andre parten av avtalen var eller hvor detaljerte planene var.

VG skriver at målet for drapsavtalen skal ha vært torpedoen Raein Rueintan. Rueintan er utvist fra Norge og bor for tiden i Iran. Han har tidligere tatt lydopptak av samtaler med Mirmotahari for å sikre seg bevis mot advokaten.

Les: Mirmotahari siktet for drapsforbund

- Jeg har tatt mine forholdsregler for at det ikke skal skje meg noe, sier Rueintan.

Lydopptaket ble gjort kjent i juni i fjor og inneholder en samtale hvor Mirmotahari skal ha spurt torpedoen om han kan kidnappe og dope ned et kvinnelig voldtektsoffer.

Les: Varetektsfengslet advokat ble presset for hundretusener

Mirmotahari har siden den gang sittet i varetekt. Den tidligere advokaten er også siktet motarbeiding av rettsvesenet, grov korrupsjon, narkotikaforbrytelser og grov tvang.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her