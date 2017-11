Politietterforskere i New York sier de samler bevis som kan gi grunnlag for en pågripelse av filmprodusenten Harvey Weinstein, som er mistenkt for voldtekt.

Etterforskningsleder Robert Boyce sier fredag at de har avhørt Paz de la Huerta, som offentlig har anklaget Hollywood-produsenten for å ha voldtatt henne to ganger i 2010.

Politiet mener at skuespillerens fremstilling er troverdig og har bekreftet deler av hennes versjon av hendelsesforløpet.

Boyce sier at dersom Weinstein hadde vært i New York nå og voldtektsanklagen var fersk, hadde politiet pågrepet ham umiddelbart.

– Uten tvil, tilføyer etterforskningslederen.

Han påpeker at ettersom Weinstein befinner seg i en annen delstat og de påståtte voldtektene skjedde for flere år siden, er politiet nødt til å samle tilstrekkelige beviser.

Weinsteins talsperson Sallie Hofmeister besvarte ikke umiddelbart nyhetsbyrået Aps forespørsel om kommentar i saken fredag. Den 65 år gamle filmprodusenten har tidligere benektet anklager om voldtekt, trakassering og andre overgrep som en lang rekke kvinner har rettet mot ham.

(©NTB)

