Politiet pågrep 13-åring midt i skoletimen

(Romerikes Blad): – Vi har mistanke om at gutten vi har pågrepet, sammen med en håndfull jevnaldrende, står bak salg av hasj rundt omkring i hele bygda og i nabokommunene, sier politiførstebetjent Vidar Aasvangen til Raumnes som først omtalte saken.

Midt under en skoletime hentet politiet ut gutten som ble tatt med til en bekymringssamtale der også hans foreldre var med.

– Gutten har ikke sagt så mye i samtalene med oss, men vi har gode bevis i saken, og den er fortsatt under etterforsking.

Ifølge avisen skal det lokale lensmannskontoret ha avdekket et stort ungdomsmiljø som er preget av bruk og salg av narkotika i tillegg til voldsbruk.

– Mye tyder på at både bruk og salg pågår i skoletiden. Vi har mistanke om at de også lager hasj-jointene i skoletiden, og at de avtaler steder hvor de møtes for å foreta omsetningen av stoffet etter skoletid, sier Aasvangen.

Politiet har også sikret bevis for at ungdomsmiljøet ofte havner i slåsskamper og utøver brutal vold. Disse filmes og deles i sosiale medier.

I tiden framover forteller politiførstebetjenten at en stor mengde ungdommer kan vente seg å bli innkalt til bekymringssamtaler med politiet.

Aasvangen ber samtidig foreldre om å våkne opp og bry seg om hva barna gjør.

– Foreldrene har en svært viktig rolle, og de må våkne opp og få med seg hva som skjer. Dette miljøet er svært bekymringsfullt, sier han til Raumnes.

Politiet opplyser at de også har bedt om bistand fra barnevernet, ruskontakter i kommunen og andre instanser for å rydde opp i ungdomsmiljøet, der mange skal være under strafferettslig alder – i likhet med den pågrepne 13-åringen.

