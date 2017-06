Politiet rykker ut til Notre Dame i Paris

Saken blir oppdatert.

Politiet har rykket ut etter meldinger om skyting og panikk rundt den verdenskjente katedralen, melder BBC.

- En polititjenestemann har skutt en mann som prøvde å angripe ham med en hammer, ifølge The Telegraph.

Ifølge Reuters ble overfallsmannen skutt i overkroppen, mens en av politifolkene også skal ha fått lettere skader under hendelsen.

Hendelsen anses som en terrorhandling, opplyser påtalemyndighetene, ifølge BBC.

2000 mennesker befinner seg inne i katedralen, og må holde seg der inntil situasjonen er stabilisert.

Fransk politi ber publikum holde seg unna Notre Dame og evakuerere området rundt.

French police have shot a man outside of the Notre Dame in #Paris after he tried to attack them with a hammer https://t.co/07rRur2gQu pic.twitter.com/TSJN3EkRG2