Politiet til Vestfold-russen: – Dere må ta grep nå!

(Tønsbergs Blad): Natt til søndag, ved 02.00-tiden, ble en russebuss stanset av politiet i Larvik. Bussen er hjemmehørende i Tønsberg-området.

Politiet oppdaget da at bussen var overfylt. Bussen var registrert til 17 passasjerer, men hadde hele 30 passasjer ombord.

– Dette førte til at sjåføren av bussen fikk førerkortet sitt beslaglagt, opplyser politiet.

I begynnelsen av april ble det kjent at strengere skjenkeregler gjør at russ ikke får lov å drikke medbrakt på diverse russetreff og -arrangementer.

Ber russen om hjelp

Politiet i Vestfold poengterer på sin Facebook-side at de gjennom russetiden har fokus på trygg trafikk.

– Vi har ingen å miste. Til dette er vi helt avhengig av dere, av russens hjelp, sier politiet.

Til tross for at det i hovedsak er sjåførens ansvar å påse at russebussen ikke er overfylt, oppfordrer politiet russen til å være fornuftig og passe på at det ikke er flere på bussen enn det bussen er registrert for.





– Er dette ettermælet til russen 2017?

Politiet reagerer også på mengden støy og ordensforstyrrelser som har skjedd så langt i forbindelse med russen - flere uker før russetiden offisielt er igang.

«Vold gjennom knekt kjeve, skadde tenner, mindreårige skjenket og utnyttet, bilder på medieplattformer som vil være der for alltid, urinering, blotting. Er dette ettermælet til russen 2017?»

– Vi oppfordrer russen 2017 til å ta grep og å gjøre det nå. Det er deres fremtid, sier politiet.

