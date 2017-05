Politiet: Ung mann ville brenne ned lensmannskontor

ANNONSE

Mannen ble pågrepet klokken 10.45 torsdag, like i nærheten av lensmannskontoret.

– Han var i besittelse av bensinkanne og lighter. Ville brenne ned lensmannskontoret, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Til Nettavisen forteller politiet at den unge mannen ikke skal ha vært langt unna lensmannskontoret da han ble pågrepet.

– Et vitne fikk delvis kontroll på den unge mannen og kjørt ham litt vekk, sier operasjonsleder Tor Helge Stavik i Rogaland politidistrikt.

Operasjonslederen forteller at de oppfattet situasjonen som en reel trussel, og han skal ha vært veldig nær lensmannskontoret da vitne fikk tatt hånd om den unge mannen.

– Den siktede i saken har hatt en irritasjon mot politiet i en anledning en annen sak som er under etterforskning. Saken som allerede er under etterforskning vil jeg kalle en bagatell, men for ham er den blitt veldig viktig, fortsetter Stavik i Rogaland politidistrikt.

Han understreker at den unge mannen ikke har forklart seg om hendelsen, og at han vil bli tatt inn til avhør i løpet av dagen.

– Nå kommer det litt an på hva han forklarer i avhør, men jeg håper han synes det var en dårlig idé, sier operasjonslederen.