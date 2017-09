Politietterforsker stjal narkotika på jobben – dømt til fengsel

Kjørte tjenestebil i beruset tilstand.

En politietterforsker på Østlandet ble for langfingret og stjal fra et beslag i en straffesak. Mannen hadde fått utlevert et beslag for å analysere dette.

Istedenfor brukte han tablettene og kjørte tjenestebil i beruset tilstand.

Da han skulle parkere bilen kom han borti en en annen av politiets biler, og begge kjøretøy ble påført skader.

Fengsel og bot



I retten kunne ikke etterforskeren huske noe som helst, men han har ikke bestridt punktene i tiltalen.

– NN dømmes for dømmes for grovt underslag, erverv og bruk av narkotisk stoff samt kjøring i påvirket tilstand med høy grad av påvirkning, heter det i den ferske dommen.

Mannen er dømt til fengsel i 24 dager og må betale en bot på 20.000 kroner, subsidiært 15 dagers fengsel. Mannen er også dømt til tap av førerretten i to år.

Dommen er ikke rettskraftig.

Fikk mildere straff



– Jeg har ikke fått gått igjennom dommen med min klient enda, så det er litt for tidlig å si om vi vil anke. Vi registrerer at straffeutmålingen er vesentlig lavere enn det som var påstanden fra Spesialenheten, sier mannens forsvarer Eva-Marie Stryker til Nettavisen.

Aktor la ned påstand om fengsel i 36 dager.

– Han har blitt hørt på en del punkter som gjelder straffeformildende omstendigheter. Han tar saken tungt og synes dette har vært veldig belastende for ham, fortsetter advokat Stryker.

Etterforskeren sa selv opp sin stilling etter at han fikk vite at ville bli avskjediget på grunn av saken. Han er tidligere dømt for brudd på taushetsplikten.

