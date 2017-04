Politikilder: Paris-skytter var 39 år gammel mann fra Paris

ANNONSE

Mannen skjøt og drepte en politimann med et automatvåpen på paradegaten Champs-Élysées torsdag kveld. To personer ble såret.

Ifølge Le Figaro hevder anonyme kilder i politiet at angriperen var kjent av sikkerhetspolitiet fra en tidligere terroretterforskning.

Så langt er dette ikke blitt bekreftet offisielt, men på en pressekonferanse natt til fredag opplyste statsadvokat François Molins at de har fått bekreftet identiteten til gjerningsmannen.

Molins sa også at det pågikk en politiaksjon øst i Paris i forbindelse med etterforskningen av angrepet. Dette skal ifølge politikilder være en bolig som knyttes til gjerningsmannen.

Politiet har sagt at alt tyder på at mannen handlet alene under angrepet, men de undersøker om han har hatt hjelpere. Politiet betegner foreløpig hendelsen som en «mulig terrorhandling».

Gjerningsmannen ble drept



Talsmann Pierre-Henry Brandet i det franske innenriksdepartementet sier gjerningsmannen stanset bilen sin ved siden av flere politifolk før han avfyrte skuddene. Han sier at vitneavhør så langt tyder på at bare én person sto bak.

- Dette er åpenbart dramatisk for politiet og dramatisk for nasjonen, sier Brandet.

Han understreker samtidig at det bare har vært én hendelse i Paris, og ikke flere, som under terrorangrepet i byen i 2015.

IS tar på seg ansvaret

Ekstremistgruppa IS hevder via sin propagandakanal Amaq at de står bak skyteepisoden.

- Gjerningsmannen bak angrepet på Champs-Élysées i sentrum av Paris er en belgier som er IS-kriger, skriver nettstedet.

Champs-Élysées stengt

Skytingen førte til panikk i gatene, og folk rømte ut fra Champs-Élysées og inn i sidegater. Hele gaten ble etter hvert stengt.

Danske Søren Ellegaard forteller at han gikk like ved politimannen som ble drept.

- Jeg gikk på Champs-Élysées da jeg hørte fem skudd fra to våpen. En betjent ved siden av meg gikk ned, det sto fire betjenter der, sier han til danske TV 2.

- Jeg kastet meg ned ved en inngang, og en betjent forsvarte meg, mens de to andre angrep gjerningsmannen, skriver Ellegaard i en SMS til TV-kanalen.

Åstedet for angrepet ligger i øvre del av den i underkant av to kilometer lange gaten, mellom metrostoppene Franklin-Roosevelt og Georges V.

Presidentvalget

Angrepet fant sted bare tre dager før den første valgomgangen i det franske presidentvalget – samtidig som presidentkandidatene møttes til en siste TV-debatt.

I etterkant har flere av kandidatene har uttrykt sin medfølelse på Twitter og varslet at de inntil videre setter valgkampen på pause.

Frankrikes president François Hollande sier han er overbevist om at omstendighetene rundt skyteepisoden på Champs-Élysées peker mot en terrorhandling. Han har kalt inn til krisemøte om saken fredag morgen.

- Vi skal vise den ytterste årvåkenhet, spesielt i forbindelse med valget, sier Hollande, som ikke selv stiller til gjenvalg.