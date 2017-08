Politimann i Georgia sparket for rasistisk utsagn

En politimann i Georgia har mistet jobben for rasistiske utsagn som ble filmet i forbindelse med en trafikkstans.

I videoen, som ble tatt opp i juli i fjor, blir en bil stoppet på siden av en vei, og en kvinne sier til politimannen fra Cobb County at hun ikke tør å flytte hendene for å få tak i mobiltelefonen.

Den hvite tjenestemannen, som har vært i politiet i 28 år, avbryter henne og sier: – Men du er ikke svart. Husk at vi bare skyter svarte folk. Jada. Vi skyter bare svarte folk, ikke sant?

Ifølge CBS News var kvinnen som ble stoppet hvit.

Politimester Mike Register sa på en pressekonferanse at den slags kommentarer ikke hører noe sted hjemme i håndhevelse av loven.

– Jeg synes at uansett hvilken sammenheng du prøver å sette disse kommentarene inn i, så er de utilgivelige og upassende. De representerer ikke de verdiene som jeg prøver å innprente hos politiet i Cobb County og som jeg tror er representativt for regionen, la han til.

Afroamerikanske ledere hilste Registers hurtige behandling av saken velkommen.

– Selv om vi applauderer at dette blir synliggjort, var politimannens rasebemerkning spesielt foruroligende og kan være representativt for et dypere problem hos politimyndigheten, sa Deane Bonner fra borgerrettsorganisasjonen NAACP i Cobb County.