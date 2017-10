Politimann i Nordland tiltalt for seksuell omgang med mindreårig

Polititjenestemannen som er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år, er suspendert i påvente av dommen.

Overgrepene skal ha skjedd da den fornærmede jenta var 15 år, skriver Avisa Nordland. Politimannen nekter straffskyld. Salten tingrett har brukt to dager på å behandle saken.

– Det er bevist ut over enhver rimelig tvil at han har forholdt seg etter tiltalen. Det er kun én ting som mangler i denne saken, og det er tiltaltes tilståelse, sa aktor, førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, i sin avslutningsprosedyre tirsdag.

Politimester Tone Vangen vil ikke kommentere saken, men sier til avisen at tjenestemannen er suspendert, og at det foreligger en personalsak som blir fulgt opp etter domsavsigelsen.

Mannens forsvarer, advokat Finn Ove Smith, la ned påstand om full frifinnelse.

– Det er kun to som kjenner sannheten i denne saken: fornærmede og tiltalte. Spørsmålet er hvem man skal tro på, og man må være overbevist. Belastningen ved å bli dømt er så stor at det er bedre at ti skyldige går fri enn at én uskyldig blir dømt, sa Smith.

