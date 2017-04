Politimann kan miste jobben etter trusler

ANNONSE

Mannen ble dømt til 21 dagers fengsel etter en episode hvor han truet fire kolleger og en sykepleier etter en bytur. Han ble målt til å ha nær 2,5 i promille. Tiltalen tok ikke opp spørsmål om mannen fortsatt er skikket til å være politi, men nå skal ansettelsesrådet i Søndre Buskerud vurdere om han kan fortsette i jobben, skriver Drammens Tidende.

Ansettelsesrådet består av politimesteren, to politiledere og to representanter for polititillitsvalgte.

- De vil i løpet av en uke eller to gjennomføre et møte og komme fram til en avgjørelse. Den kan romme mye, fra en suspendering til avskjedigelse, sier fungerende leder Jan Erik Strøm for Søndre Buskerud-politiet til avisen.

Mannens forsvarer Nils Jørgen Vordahl sier det dreier seg om en tragisk, enkeltstående hendelse.

- Det ble tatt ut en tiltale hvor dette ikke er et tema, ergo mener påtalemyndigheten at vilkårene for å fradømme min klient rettigheten til å fortsette som politi ikke er til stede, sier han.

Politimannen har anket dommen fra Asker og Bærum tingrett.