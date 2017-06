ANNONSE

Saken har vært etterforsket av Spesialenheten for politisaker, som ville frikjenne politibetjenten. Det var ikke riksadvokaten enig i og tok ut tiltale.

Saken havnet derfor i Sandefjord tingrett som nå har frikjent politimannen på alle punkter.

Retten skriver følgende i dommen:

– Når man ser hendelsesforløpet under ett mener retten at påkjørselen ikke var utilbørlig.

Vurderer anke



Aktor la ned påstand om en bot på 18.000 kroner. I tillegg krevde han erstatning på 50.000 kroner for MC-føreren, samt saksomkostninger.

– Jeg har mottatt dommen i dag, og bare registrert at politimannen ble frifunnet. Vi vil på vanlig måte gjennomgå den for å se om det er noe som tilsier at den bør ankes, eller godtas, sier statsadvokat Per-Erik Vigmostad-Olsen hos Riksadvokaten til Nettavisen.

Fikk brukket ben



Politibetjenten var i ferd med å avslutte vakten da han fattet interesse for en polskregistrert motorsykkel med fører og passasjer sommeren 2015. Han valgte derfor å stanse sykkel som havnet på samme vei som politibilen rett utenfor Sandefjord.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på E-post, eller ring 02060.

Føreren av sykkel bremset ned på veiskulderen og slapp av passasjeren. Politibetjenten oppfattet det slik at MC-føreren forsøkte å unndra seg kontroll ved å løpe i gang sykkelen.

Han valgte derfor å kjøre patruljebilen inn i venstre side av motorsykkelen slik at sykkelen veltet og føreren fikk et brukket ben i sammenstøtet med politibilen.

Nettavisen har vært i kontakt med politibetjenten, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Dommen er ikke rettskraftig.