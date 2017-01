Politimann siktet for seksuell omgang med mindreårig

ANNONSE

– Jeg har vært involvert i saken ettersom politidistriktet hvor personen er ansatt ikke er habilt til å etterforske saken. Saken vil derfor etterforskes av et annet politidistrikt, sier statsadvokaten i det aktuelle statsadvokatembetet til Dagbladet.

Politimannen, som ikke er varetektsfengslet, har fått oppnevnt forsvarer.

– Han er gjort kjent med siktelsen og forholder seg til det han er siktet for. Per nå har vi ikke fått innsyn i dokumentene, sier mannens forsvarer.

Politiet i politidistriktet hvor mannen jobber, ønsker ikke å kommentere etterforskningen ettersom de er tatt av saken av habilitetsgrunner.

– Vi håndterer dette som en personalsak nå. Det er alltid problematisk for oss når en person som er ansatt i politiet blir siktet for et straffbart forhold, sier politimesteren i politidistriktet. (©NTB)