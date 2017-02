Politimann tatt for råkjøring

ANNONSE

Spesialenheten for politisaker har tatt ut tiltale mot en politimann for å ha kjørt 135 kilometer i timen, til tross for at høyeste lovlige hastighet på strekningen var 80 kilometer i timen.

Politimannen i slutten av 40-årene ble tatt av en UP-patrulje sent på kvelden onsdag 30. mars 2016 på E6 nord for Oslo mellom Furuset og Hvam i Skedsmo kommune.

Mannen kjørte en Audi A6 personbil.

I avhør skal politimannen forklart den høye farten med et tjenestemessig behov – en utrykning.

Spesialenheten for politisaker har lagt ned påstand om tap av førerretten for politimannen.

Mesteparten av strekningen har opprinnelig 90 km/t fartsgrense, men den er nedjustert i forbindelse med stengingen av Brynstunnelen.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få kommentar fra mannens forsvarer.

