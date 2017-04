Politisjef slår ned på Madeleine-rykter

ANNONSE

Neste onsdag er det nøyaktig ti år siden den britiske jenta Madeleine McCann forsvant sporløst fra et portugisisk feriested i Praia da Luz. Madeleine var snaut fire år gammel da hun forsvant fra ferieleiligheten mens foreldrene var på en restaurant i nærheten.

I forbindelse med tiårsmarkeringen har både foreldrene Kate og Gerry McCann og britisk politi kommet med uttalelser til pressen, hvor de reflekterer over forsvinningssaken.

Politiinspektør ved Metropolitan Police, Mark Rowley, sier det ikke finnes noe endelig bevis på hvorvidt Madeleine er levende eller død, men fastslår at jentungen ble bortført.

- Vi har ikke noe bevis som forteller oss om Madeleine er levende eller død. Det er i utgangspunktet en forsvinningssak, men vi er realistiske når det gjelder hva vi kanskje står overfor, spesielt ettersom månedene blir til år, sier Rowley i en uttalelse som Metropolitan Police har postet på sine Facebook-sider.

I årene som har gått, har det blitt fremmet mange ulike påstander fra ulike hold. Flere portugisere, som var involvert i den innledende portugisiske etterforskingen, har antydet at foreldrene kan ha stått bak forsvinningen av Madeleine.

En amerikansk kriminalanalytiker (criminal profiler) har også fremmet denne påstanden som en mulig teori, og oppfordret britisk politi til å etterforske det sporet.

Politisjef avviser rykter

Britisk politi har vært svært tilbakeholdne med å kommentere den slags påstander, men nå tar politiinspektør Rowley bladet fra munnen.

Han slår fast at foreldrene ikke har noen verdens ting å gjøre med forsvinningen av Madeleine.

- Når det gjelder foreldrenes «rolle» i saken, ble dette håndtert i den opprinnelige etterforskningen fra portugisisk side, sier Rowley i et felles TV-intervju med pressen.

- Vi er glade for at dette er ferdig håndtert, og det finnes overhode ingen grunn til gjenåpne dette sporet eller starte rykter om at dette er et etterforskningsspor, sier han.

- McCann-ekteparet er foreldrene til en savnet jente, og vi forsøker å komme til bunns i hva som skjedde, sier Rowley.

Foreldrene ble utpekt som formelt mistenkte (arguido, portugisisk betegnelse) i september 2007, for å ha iscenesatt en bortføring etter at Madeleine døde ved et uhell. I 2008 kunngjorde den portugisiske statsadvokaten at foreldrene ikke lenger var mistenkte og at saken var henlagt.

Moren Kate McCann avbildet under en pressekonferanse i forbindelse med lanseringen av hennes bok om forsvinningssaken.

- Gruer seg

Kate McCann sier i en felles uttalelse til pressen at hun gruer seg ti til tiårsmarkeringen for forsvinningen neste onsdag, 3. mai. Men hun klamrer seg fortsatt fast til håpet om at jenta hennes skal bli funnet i live.

- Det vil alltids være håp, skriver hun på hjemmesiden findmadeleine.com.

- Ti år. Det er ingen enkel måte å si det, beskrive det eller akseptere det.

- Orker ikke å korrigere løgner

Det har vært massive teorier i mediene i løpet av de ti siste årene. Kate McCann sier familien ikke har hatt krefter til å forholde seg til alle teorier og påstander som blir fremmet i media.

- Vi kunne brukt all vår tid og energi på å forsvare oss selv ved å korrigere unøyaktigheter og løgner, men da ville vi ikke hatt noe styrke igjen til å lete etter Madeleine, ta hånd om barna våre og leve livet vårt.

Foreldrene har også to yngre barn.

Scotland Yard har vært involvert i etterforskingen siden 2011, og har brukt elleve millioner britiske pund på saken. I forrige måned bevilget innenriksdepartementet ytterligere 85.000 pund til å fortsette etterforskningen i seks nye måneder.

Siden 2011 har britisk politi sjekket ut mer enn 600 personer som kan ha hatt interesse for etterforskningen, samt gjennomgått 40.000 dokumenter. Politiet også har håndtert tusenvis av tipstelefoner og undersøkt over 3000 feriebilder.

Britisk politi har fortsatt fire etterforskere som jobber med den ti år gamle forsvinningssaken.

- Betydningsfulle spor i saken

Rowley avslører at etterforskere følger opp viktige nye spor i saken.

- Jeg vet vi har betydningsfulle spor som er verdt å følge opp, og kanskje gi oss et svar. Men inntil vi setter i gang arbeidet, vet jeg ikke hva vi får ut av det, sier Rowley.

- Vi og det portugisisk politi gjør et viktig stykke arbeid, og vi ønsker ikke å ødelegge det ved å forsyne offentligheten med godbiter av informasjon, sier han.