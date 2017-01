Politisk kaos i Sverige: Moderaterna vil felle regjeringen

ANNONSE

Torsdag brøt det ut politisk usikkerhet i Sverige da høyrepartiet Moderaternas leder Anna Kinberg Batra kunngjorde at hun ønsker å felle landets sittende regjering og statsminister Stefan Löfven (Sosialdemokraterna).

For å klare dette må Moderaterna sørge for at det borgerlige samarbeidet Alliansen - mellom Moderaterna, Liberalerna, Kristendemokraterna og Centerpartiet - får støtte for sitt budsjettforslag.

- Ja, men vi stiller krav

Denne støtten kan de muligens få fra det omstridte partiet Sverigedemokraterna (SD).

- Vi kan godt stemme for Alliansens budsjett, forutsatt at de holder fast ved den nye, restriktive linjen i innvandringspolitikken som Moderaterna har vist. Utover det vil vi også at det skjer en større satsing på Sveriges pensjonister, sier Sverigedemokraternas partisekretær, Richard Jomshof til Nyheter24.

Annie Lööf i Centerpartiet.

Blandet mottakelse i Alliansen

Kinberg Batras uttalelser fikk ikke særlig støtte hos leder for Centerpartiet, Annie Lööf.

Hun begrunner det med at de ikke er interssert i å felle regjerningen med støtte fra Sverigedemokraterna.

- Centerpartiet står fast ved det vi har sagt lenge. Vi kommer ikke til å danne noen regjering med aktiv støtte fra Sverigedemokraterna. Det innebærer også at vi ikke vil samarbeide med dem, sier hun til Nyheter 24.

Kristendemokraterna er mer positive og leder Ebba Busch Thor sier hun liker ideen.

Vil ikke samarbeide med SD

Selv om Moderaterna etter all sannsynlighet er avhengige av Sverigedemokraternas støtte for å få igjennom Alliansens budsjettforslag og felle regjeringen, vil de ikke samarbeide med det innvandringsfiendtlige partiet.

- Hvordan Sverigedemokraterna stemmer får de selv svare på. Men jeg vil ikke innlede budsjett- eller regjeringsforhandlinger med dem, de er ikke et parti som duger for en regjering, sier Kinberg Batra.

- Slik ser virkeligheten ut

På spørsmål fra Nyheter 24 om hva hun vil si til velgere som frykter politisk kaos, svarer hun at det er slik virkeligheten er.

- Vi har et nytt politisk landskap og det er vanskelig for partier å danne regjering. Slik ser virkeligheten ut.

Politisk kommentator i svenske Aftonbladet, Lena Mellin, skriver i en kronikk at mye tyder på at Moderaternas initiativ til å felle regjeringen vil havarere.

Hun begrunner det med at Centerpartiets leder Annie Lööf ikke er villig til å stille seg bak Moderaterna i denne saken.

Framgang for SD

I Aftonbladets første partimåling for året får det sterkt innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna en oppslutning på 21,5 prosent. Det er en framgang på 0,9 prosentpoeng siden desembermålingen.

GJØR DET BRA PÅ MÅLING: Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson. Foto: ANDERS WIKLUND / TT / NTB scanpix

Der SD har økt oppslutningen, opplever Moderaterna for femte måned på rad en tilbakegang, fra 21,6 prosent til 21,3.

Det er andre gang siden Anna Kinberg Batras overtok som partileder i 2015 at Moderaterna mister andreplassen.

Regjeringspartiet sliter

Karin Nelsson i selskapet Inizio som har gjennomført undersøkelsen, sier at forandringene er små, men har en symbolsk verdi.

– Det er ingen dramatikk i at SD tar plassen som det nest største partiet. I forbindelse med flyktningkrisen økte SD kraftig, men siden gikk de tilbake i takt med innstrammingene i flyktningpolitikken. I løpet av høsten vant de terreng i flere viktige politiske spørsmål, sier Nelsson.

Regjeringspartiene sliter med lav oppslutning, til tross for at statsminister Stefan Löfvens parti Socialdemokraterna har størst oppslutning med 25,8 prosent. Regjeringspartner Miljöpartiet de gröna får 4,3 prosent på den nye meningsmålingen.