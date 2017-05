Polititopper bekymret for økt organisert kriminalitet i Norge

ANNONSE

- De siste åra har vi sett eksempler på at kriminelle nettverk trekker til seg profesjonelle aktører som leger, advokater og revisorer. Kriminelle bruker disse aktørene for å legge forholdene til rette for kriminalitet. På denne måten får kriminelle innflytelse i det norske samfunnet, sier leder for taktisk etterforskningsavdeling i Kripos, politiinspektør Eivind Borge til Dagbladet.

Han får medhold av sjefen for seksjonen for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt, politiinspektør Einar Aas.

- Tidligere holdt kriminelle seg for seg selv. Nå ser vi at kriminelle tar steget for å bli integrert i samfunnet. Det er en klar tendens at kriminelle forsøker å bli en del av det lovlige samfunnet, samtidig som de bedriver kriminalitet, sier Borge.

FORFATTER: Stein Morten Lier mener blant annet at udyktige ledere i politiet må fjernes for å holde tritt med utviklingen i de organiserte kriminelle miljøene. I 2013 kom han ut med boken «Mafia i Norge – Det nye kriminelle landskapet».

Advokatforeningen er klar over utfordringene, og bekrefter at de har eksempler på medlemmer som har begått straffbare handlinger. Direktør for Avdeling for Jus og arbeidsliv i Legeforeningen, Lars Duvaland, sier de antar at det skjer uhyre sjelden at leger bevisst samarbeider med kriminelle nettverk.

