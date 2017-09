Postbud knivranet i Oslo

Gjerningsmennene fikk med seg en universalnøkkel.

Et postbud ble fredag formiddag ranet med kniv i Gyldenløves gate på Frogner i Oslo, melder TV 2.

Ranerne skal ifølge politiet ha fått med seg en universalnøkkel som postbudene bruker for å komme seg inn i leilighetsbygg for å levere post.

- Det er selvsagt ikke heldig at en slik nøkkel havner i sånne hender, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Marita Aune til TV 2.

Postbudet skal ikke ha kommet til skade under ranet. Politiet jakter nå de to gjerningspersonene. De beskrives som menn i 20-årene med utenlandsk opprinnelse.

