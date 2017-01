Presset Brende skjerper tonen overfor Trump

ANNONSE

OSLO (Nettavisen, NTB): Myndighetene i Danmark og Sverige er kritiske til president Donald Trumps innreiseforbud for personer fra flere hovedsakelig muslimske land. Søndag morgen skjerper også Norge tonen overfor USA.

Les også: Rettsavgjørelse: Reisende får bli i USA tross innreiseforbud

- Trumps gruppebeslutning om å blokkere folk fra bestemte land er uklok. Vi skal bedømme og møte hverandre som individer, skriver den danske utenriksministeren Anders Samuelsen på Facebook.

Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen på Facebook søndag.

Også Sveriges utenriksminister Margot Wallström reagerer på Trumps beslutning.

- Dypt bekymret for USAs beslutning om ikke å tillate innreise for folk fra bestemte land. Skaper mistillit mellom mennesker, skrev hun på Twitter lørdag.

Deeply concerned about US decision not to allow entry of people from certain countries. Creates mistrust between people. — Margot Wallström (@margotwallstrom) 28. januar 2017

Syriske flyktninger er nektet innreise i USA på ubestemt tid, mens reisende fra flere hovedsakelig muslimske land vil møte stenge grenser for en periode på 90 dager.

Mild reaksjon

Norges utenriksminister Børge Brende fikk kritikk for å være for mild i sin første reaksjon på USAs innreiseforbud.

Lørdag la Brende ut en melding på Twitter der han «forutsetter» at USA fortsatt vil delta i gjenbosetting av flyktninger.

Utenriksminister Børge Brendes formulerte ingen fordømmelse av Trumps innreiseforbud i sin første reaksjon på Twitter lørdag (bildet). Søndag er tonen skjerpet.

«Alle land, inkludert USA, har ansvar for å beskytte mennesker på flukt.Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i gjenbosetting av flyktninger», skrev Brende.

- Er dette den eneste beskjeden norske myndigheter har til USAs administrasjon etter #MuslimBan? spurte John Peder Egenæs i Amnesty International i Norge på Twitter.

- Ærlig talt, Brende. Ingen tvil om hva USA gjør. Hva gjør regjeringen? spurte SVs Karin Andersen på Twitter.

- Fordømmer Norge Trumps utestengelse av folk fra visse muslimske land? spurte samfunnsdebattant Mohammad Usman Rana på Twitter.

Ny uttalelse søndag

Søndag morgen skjerper Brende tonen overfor USA:

- Norge er overbevist om at flyktninger skal behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og rase, skriver Brende i en Twitter-melding og uttrykker bekymring for USAs politikk.

- Det er sterkt beklagelig at president Trump nå midlertidig stanser USAs program for bosetting. Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier utenriksministeren i en uttalelse til NTB.

Brende sier «Norge er helt klar på at flyktninger må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge».

- Jeg er bekymret for de siste dagers beslutninger og signaler fra Trump-administrasjonen. Vi har en plikt og et ansvar for å beskytte mennesker på flukt, sier Brende.

Norway strongly believes that refugees should receive equal treatment regardless of religion, nationality or race.Hence, concerned US policy — Børge Brende (@borgebrende) January 29, 2017

Theresa May: - Ikke enig

I en uttalelse offentliggjort natt til søndag sier Storbritannias statsminister Theresa May seg «ikke enig» i USAs beslutning om å nekte innreise til personer fra hovedsakelig muslimske land.

- Vi er ikke enige i denne tilnærmingen, og det er ikke en tilnærming vi vil følge, heter det i uttalelse fra Mays talsmann.

May var den første utenlandske statslederen som besøkte Donald Trump fredag. Deretter dro hun til Tyrkia og møtte president Recep Tayyip Erdogan.

På en pressekonferanse i Tyrkia lørdag kveld unnlot May å kritisere president Donald Trumps beslutning. I stedet påpekte hun at USA selv bestemmer sin egen flyktningpolitikk.

Den forsiktig ordbruken ble raskt kritisert, også av politikere i Mays eget parti.

- Sterkt lederskap betyr å ikke være redd for å si fra til mektige når de tar feil, skrev den konservative parlamentsrepresentanten Heidi Allen på Twitter.