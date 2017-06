Prest mener politiet bør overta viktig oppgave

ANNONSE

Sogneprest Inger Bækken på Nøtterøy sier hun noen ganger er redd når hun går med dødsbudskap og sier hun har opplevd aggresjon i forbindelse med slike oppdrag.

- Denne tjenesten utført av prester er utgått på dato. Jeg får lyst til å streike, skrev hun i en Facebook-diskusjon om teamet, ifølge Vårt Land.

Leder Martin Enstad i Presteforeningen bekrefter at enkelte prester har havnet i truende situasjoner når de går med dødsbudskap.

Selv om det formelt er politiet som har ansvar for å overlever dødsbudskap, gis oppdraget ofte til prester, enten den lokale presten på dagtid eller en prest som inngår i en beredskapsordning. Bækken vil gi oppgaven tilbake, blant annet fordi mange ikke er medlemmer i kirken og at det ikke er naturlig at presten kommer på døren.

- Jeg mener politiet skal gjøre det. De er kjempegode på menneskekunnskap og er vant til å takle brå død, sier Bækken.