Fredag den 13. ble en ulykkesdag for prinsesse Märtha Louise. Under Oslo Horse Show datt hun av hesteryggen og brakk foten.

Det er prinsessen selv som på Instagram forteller om skaden, ifølge Dagbladet.

Prinsessen deltar i Oslo Horse Show på Telenor Arena og deltok i en internasjonal konkurranse for første gang siden hun la opp for 17 år siden da hun torsdag red inn til tredjeplass. Under konkurransen fredag gikk det ikke så bra. Hun tok en litt for brå sving på vei inn til et hinder og endte med å falle av hesten.

– Så Carsall hoppet sååå fint i dag, men han svinger jo så brått så jeg falt av i svingen. Og brakk et bein i foten. Ja ja. Veldig leit for jeg hadde gledet meg så veldig til å ri videre i helgen, skriver Märtha Louise under et bilde av sin egen fot med gips.

Prinsessen kom seg opp på beina og fulgte deretter hesten ut av banen mens hun smilte og lo.

Dermed ble hun uplassert i sitt andre ritt i turneringen. I og med at foten er gipset, kan hun ikke delta i resten av konkurransen, slik planen var. (©NTB)

