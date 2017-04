Prinsesse Märtha Louise med blåveis

ANNONSE

Etter at prinsesse Märtha Louise falt av hesten sin på et ridestevne i helgen, la hun ut disse bildene av seg selv på Facebook.

Hennes Facebook-side ligger åpen for offentligheten.

Den erfarne rytteren sikret seg en tredjeplass og kommenterer i den engelske teksten at blåmerket «faktisk er den perfekte sminken».

Prinsessen la ut følgende engelsk tekst til bildene:

«When you crash your favorite horse in the warm up so it falls with you and end up getting a huge bump on your forehead before going into the ring to come 3rd, and you realize as the bump sinks down into your eye that the blue mark is actually the perfect make up. Thank you Carsall for being so wonderful.»

Oversatt til norsk blir det:

«Når du krasjer med favoritthesten under oppvarmingen så både den og du faller og får en skikkelig kul i pannen, før du rir inn til en tredje plass og skjønner at kulen sprer en blåfarge i ansiktet slik at du faktisk får den perfekte sminken. Tusen takk Carsall for at du er så herlig.»