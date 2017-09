PRIO-sjef: - Nå er det en reell mulighet for atomkrig

Eksperter tror atomnedrustning vil være helt sentralt når fredsprisen kunngjøres neste uke.

Fredag neste uke kunngjøres årest Nobels fredspris. Det siste året har vært preget av mye usikkerhet og ustabilitet i verden. Krigsretorikken mellom USAs Donald Trump og Nord-Koreas Kim Jong-Un har brakt atomfrykten til nye høyder.

Trump er for øvrig selv nominert til den gjeve prisen.

Nobelkomiteen hadde onsdag ennå ikke hatt sitt siste møte før kunngjøringen, noe som kan tyde på at årets fredsprisvinner ennå ikke er avgjort.

- Komiteen har ikke hatt sitt siste møte ennå. Det er aldri lett å finne frem til den mest verdige kandidaten, men årets prosess har ikke vært spesielt vanskelig, skriver Nobelkomiteens sekretær, Olav Njølstad, i en SMS til Nettavisen onsdag ettermiddag.

I tradisjonen tro lager direktør for Institutt for fredsforskning (PRIO) hvert år en liste over kandidater som har gjort seg fortjent til årets Nobels fredspris. Dette er første gang at den ferske PRIO-direktøren Henrik Urdal lager en spekulasjonsliste over fredspriskandidater.

- En reell mulighet for atomkrig

Urdal har satt Mohammad Javad Zarif (Irans utenriksminister) og Federica Mogherini (EUs utenrikssjef) på første valg for deres innsats og rolle i tilretteleggelsen av atomavtalen mellom Iran og EU, Kina, USA, Russland.

- Hovedfokuset er at det er en situasjon nå hvor det faktisk ikke bare er en teoretisk mulighet, men en reell mulighet for at atomvåpen kan bli brukt. Det er ekstremt viktig at man har et internasjonalt press på opprettholdelsen av de avtalene som begrenser utvikling og spredning av atomvåpen, sier Urdal til Nettavisen.

PRIO-direktør Henrik Urdal.

- Avtalen i seg selv er en viktig oppnåelse. Men det er nå et aspekt i det at amerikanerne vurderer å trekke seg fra den. Dette er en avtale med flere parter. Det er viktig å fokusere på at dette er en avtale hvor alle de andre partene uansett vil støtte avtalen, sier Urdal.

Nobelkomiteen har i en lang periode hedret atomnedrustningsarbeid med fredsprisen hvert 10. år. Det skjedde i 1975, 1985, 1995 og i 2005. Nå er det tolv år siden sist gang, og mange mener kanskje det er på tide og høyst aktuelt med en ny pris som fokuserer på arbeidet med atomnedrusting. Nettstedet Nobeliana har også satt den iranske atomavtalen som toppkandidat til årets fredspris.

Flyktning- og migrasjonskrisen

På annen plass har PRIO-direktøren satt en knapp på Filippo Grandi, som er FNs høykommissær for flyktninger.

- Migrasjon er én av vår tids største utfordringer. Med den situasjonen vi står overfor med flere flyktninger enn noen gang - med 65 millioner flyktninger i verden - og en situasjon hvor viljen i Europa og USA til å bidra til å løse flyktningproblemet er nedadgående, er det viktig å fokusere på den jobben som må gjøres, sier Urdal.

EUs utenrikssjef Federica Mogherini og Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif under innledningen av Oslo Forum på Losby Gods tidligere i år.

På tredje plass kommer Tyrkias eldste avis, Cumhuriyet, og avisens sjefredaktør og spaltist, Can Dündar, som har kjempet mot Tyrkias president Erdogans forsøk på å kvele landets ytringsfrihet og pressefrihet.

På fjerde plass havner De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap (ECOWAS) for deres diplomatiske innsats med å sikre en demokratisk maktovertagelse i Gambia.

På femte plass havner det syriske sivilforsvaret De hvite hjelmene og deres leder Raed al Saleh for deres innsats med å hjelpe skadde og redde liv i det krigsherjede landet.

Mest sett siste uken